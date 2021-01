Ausbau der Windenergie in Niedersachsen stagniert

Der Ausbau der Windenergie in Niedersachsen steckt weiter in der Krise. Landesweit wurden im vergangenen Jahr lediglich 48 neue Anlagen errichtet, während gleichzeitig 34 Anlagen zurückgebaut wurden. Nur acht alte Anlagen wurden durch neue mit stärkerer Leistung ersetzt. Das geht aus Daten des Unternehmens Deutsche Windguard hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Schon im Jahr 2019 waren der Fachagentur Wind an Land zufolge in Niedersachsen nur 54 neue Anlagen in Betrieb genommen worden.

Bundesweit schneidet Niedersachsen relativ gut ab - trotz Flaute

Trotz der Flaute schneidet Niedersachsen im bundesweiten Vergleich noch relativ gut ab: Nur in Nordrhein-Westfalen (93 neue Anlagen) und in Brandenburg (70) wurden 2020 mehr Windkraftanlagen errichtet. Insgesamt ist Niedersachsen mit mehr als 6200 Anlagen das mit Abstand führende Windland, gefolgt von Brandenburg mit rund 3900 Anlagen.

dpa