Niedersachsen warnt vor größeren Lockerungen

Vor dem Bund-Länder-Gipfel zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie stellte sich Niedersachsens Landesregierung am Dienstag noch einmal klar auf.

Die Mutationen des Corona-Virus seien ein Punkt, der den Ministerpräsidenten Sorge bereite, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag. Für Stephan Weil (SPD) stehe fest, dass man nicht nur in die eine Richtung gucken könne, sagte Pörksen. Man müsse möglicherweise auch Verschärfungen ins Auge fassen. Größere Lockerungen seien momentan nach Weils Einschätzung jedenfalls nicht möglich. Niedersachsen hatte einen eigenen Stufenplan vorgelegt, der je nach Infektionsgeschehen Einschränkungen vorsieht. Ein weitgehend normales gesellschaftliches Leben gibt es nur in der günstigsten Stufe 1.

Sinkende Tendenz seit dreieinhalb Wochen

Dass es im Vergleich zum Vortag nur 229 neugemeldete Fälle gab, führte Staatssekretär Heiger Scholz „ein bisschen“ auch auf Wochenendverzögerungen zurück. Seit dreieinhalb Wochen gebe es aber eine sinkende Tendenz, sagte Scholz. Die 7-Tages-Inzidenz lag am Dienstag bei 68,5. „Im Moment ist die Disziplin relativ groß“, meinte Scholz zur Erklärung. Niedersachsens Krisenstab um Scholz und Vize Claudia Schröder geht davon aus, dass die als ansteckender geltende britische Variante des Virus schon flächendeckend in Niedersachsen verbreitet ist. „Ganz offensichtlich gibt es hier eine steigende Tendenz“, so Schröder.

Besser Zusagen der Lieferer

Von 74 untersuchten Proben in der Region Hannover stellte das dortige Gesundheitsamt in 34 Fällen Mutationen fest, in 32 davon die britische Variante. Das Landesgesundheitsamt hat mittlerweile eine eigene Sequenzierung aufgebaut, um Mutationen genau zu bestimmen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Mutationen sich hier ausgebreitet haben, wie aggressiv sie sind und wie stark sie den sogenannten R-Wert verändern werden“, sagte Pörksen. Dieser Wert taucht auch als Indikator in Niedersachsens Stufenplan auf und gibt an, wieviele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt.

Die Entscheidung, beim Impfen mit Biontech/Pfizer nur noch ein Drittel für die obligatorische zweite Impfung zurückzuhalten, begründete Scholz mit besseren Zusagen der Lieferer. Die grundsätzliche Entscheidung sei in der letzten Woche gefallen, sagte Pörksen. Niedersachsen war im Ländervergleich allerdings immer weiter unter Druck geraten. „Wir passen uns ein wenig an die anderen Länder an“, sagte Scholz zu dem Kurswechsel. Denn mit weniger Reserven für die Zweitimpfung kann bei den Erstimpfungen mehr Tempo gemacht werden. Bleibt es bei der Beruhigung der Wetterlage, sollen die Impfzentren vom Mittwoch an bis zum Freitag alle vorgesehenen Lieferungen erhalten.

"Vordrängeln beim Geimpfwerden ist unsolidarisch und verwerflich"

Vordrängeln beim Geimpftwerden erteilten Scholz und Pörksen eine deutliche Absage. „Die Weisungslage ist eindeutig, und die Berichterstattung trägt ja auch dazu bei“, sagte Scholz zur Gefahr, dass sich weiter etwa Klinikchefs oder andere abseits der Priorisierung impfen lassen. „Das ist ein unsolidarisches, verwerfliches Verhalten“, sagte Pörksen - egal wer das tue. Notfalls müsse man in die Impfverordnung des Bundes einen Bußgeldkatalog aufnehmen. Peines Landrat Franz Einhaus (SPD) hatte sich dafür entschuldigt, dass er und sein Stellvertreter geimpft worden waren – aber auch auf seine Rolle im Katastrophenschutz verwiesen.