Wirtschaft im Land: Aussichten auf Ende des Lockdowns zu vage

Die Wirtschaft in Niedersachsen hält die Aussichten auf mögliche Corona-Lockerungen bei weiter zurückgehenden Neuinfektionen nach wie vor für zu vage. (Symbolbild)

Die Wirtschaft in Niedersachsen hält die Aussichten auf mögliche Corona-Lockerungen bei weiter zurückgehenden Neuinfektionen nach wie vor für zu vage. „Die heute vorgelegte neue Landesverordnung hat uns sehr ernüchtert“, erklärte der Präsident der Industrie- und Handelskammern (IHKN) im Land, Uwe Goebel. „Erneut wurden nur kleine Änderungen vorgestellt, die aus unserer Sicht darüber hinaus zu Wettbewerbsverzerrungen führen.“ Man habe sich bereits jetzt eine Verankerung des konkreten Stufenplans erhofft. „Denn die niedersächsischen Betriebe brauchen ein Öffnungsszenario.“

Durchschnittliche Inzidenz von höchstens 35 für weitere Lockerungen

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch bei ihren jüngsten Beratungen zur Corona-Lage vor allem mit der Lage in Schulen und Kitas befasst. Darüber hinaus war vereinbart worden, dass es in weiteren Bereichen erst zu Lockerungen kommen soll, wenn eine durchschnittliche Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen erreicht ist. Dann sollen etwa Geschäfte, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen dürfen. Für Friseure ist dies bei Vorliegen entsprechender Hygienekonzepte dagegen generell schon ab dem 1. März zulässig.

Keine klare Begründung, warum nur Teilbranchen Hygienekonzepte zugetraut würden

Die Einzelhändler in Niedersachsen hatten sich enttäuscht gezeigt. Es sei schwer vermittelbar, warum man die 35er anstatt der bisherigen 50er Inzidenzmarke für mögliche Öffnungen heranziehe, so der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack. Die Gefahr durch neue Virus-Varianten sei länger bekannt. Die Kammern bemängelten nun, es gebe keine klare Begründung dafür, warum einigen Teilbranchen funktionierende Hygienekonzepte zugetraut würden, anderen offenbar nicht. „Wenn betriebliche Corona-Testungen, eine schnellere Impfkampagne und die bessere Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten gewährleistet sind, spricht aus unserer Sicht nichts gegen das Wiederanfahren der Wirtschaft in allen Branchen und Betrieben.“

Lesen Sie auch:

dpa