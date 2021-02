Braunschweig. Ein 27-Jähriger kehrt nach einem Ausgang nicht in das Maßregelvollzugszentrum Moringen zurück. Die Polizei Braunschweig sucht mit einem Fahndungsfoto.

Häftling entwischt in Niedersachsen - wohnhaft in Braunschweig

Der 27-Jährige Häftling Rocky Steinbach ist nach einem unbegleiteten Ausgang nicht in das Maßregelvollzugszentrum Moringen zurückgekehrt. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und konnte ihn aber nicht finden. Das zuständige Amtsgericht Kiel gab nun ein Foto von Steinbach zur Veröffentlichung frei.

Rocky Steinbach ist nach einem unbegleiteten Ausgang nicht in das Maßregelvollzugszentrum in Moringen zurückgekehrt. Foto: Amtsgericht Kiel

Polizei bittet um Hinweise zu Steinbachs Aufenthaltsort

Er sei in Braunschweig wohnhaft, habe allerdings Kontakte in ganz Norddeutschland, heißt es von der Polizei. Die Beamten bitten darum, Steinbach nicht direkt anzusprechen, sondern direkt die Polizei zu informieren. Hinweise zum Aufenthaltsort des entflohenen Häftlings sollten an den Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476-2516 gegeben werden.

red