Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne möchte ab März Schnelltests in Schulen einführen. (Archivfoto)

Hannover. Niedersachens Kultusminister verspricht sich davon eine höhere Sicherheit in den Schulen.

Minister Tonne will ab März Corona-Schnelltests in Schulen

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will ab März kostenlose Corona-Schnelltests in den Schulen einsetzen. „Wenn wir dann auch tatsächlich dazu kommen, dass Angebote für alle da sind, dann muss das natürlich auch insbesondere für Schülerinnen und Schüler gelten“, sagte Tonne am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk.

dpa