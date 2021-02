Frühlingstemperaturen locken Menschen in Niedersachsen ins Freie

Vom Frost zum Frühling in einer Woche: Sonnenschein und milde Temperaturen haben in Niedersachsen und Bremen am Samstag viele Spaziergänger ins Freie gelockt. Waren vergangenes Wochenende noch Rodeln und Schlittschuhlaufen angesagt, wurden zum Beispiel im Georgenpark in Hannover nun die Inline-Skates angezogen.

Am Maschsee in der Landeshauptstadt waren Menschen schon ohne Jacke unterwegs, während der See noch unter einer langsam tauenden Eisdecke lag. Die Polizei verstärkte ihre Streifen, um in der Corona-Pandemie über das Einhalten der Abstandsregeln zu wachen. Besondere Vorkommnisse seien aber nicht gemeldet worden, sagte ein Sprecher am Samstagnachmittag.

Menschen sollen Hotspots meiden

Tags zuvor hatte die Polizei darum gebeten, am Wochenende den Maschsee und das Steinhuder Meer zu meiden. „Auf den Uferpromenaden an den Gewässern der Region Hannover kann es bei dem frühlingshaften Wetter eng werden.“ Dann sei es schwer, Abstand zu halten. „In diesem Fall ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zwingend notwendig.“ In Hannover freuten sich Spaziergänger am Samstag über Temperaturen bis zu 16 Grad. In Bremen waren es 15 Grad.

Leichter Bodenfrost in der Nacht

In der Nacht sollten die Temperaturen nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf drei bis sieben Grad sinken. Im Osten von Niedersachsen sei auch leichter Bodenfrost nicht ausgeschlossen. Für Sonntag wurden wieder Sonne und ungewöhnlich milde 14 bis 18 Grad bei schwachem südlichen Wind erwartet. Mit dem Sonnenschein soll es auch am Montag weitergehen.

red