FDP fordert schnellere Corona-Impfungen

Weil die Corona-Infektionen kaum zurückgehen, müssen die Impfungen nach Ansicht der FDP im niedersächsischen Landtag deutlich schneller werden. „Wir sind der Auffassung, dass wir in dieser Pandemie jetzt an einem entscheidenden Punkt angelangt sind, der zu einem Strategiewechsel der Landesregierung führen muss“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Mittwoch. Ein stabiler Wert von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen sei nicht in Sicht. Für Lockerungen müssten daher mehr Kriterien als bisher betrachtet werden, insbesondere der Impffortschritt.

Ausbau der Impfkapazitäten

Um mit den Impfungen voranzukommen, schlägt die FDP einen Ausbau der Impfkapazitäten unter Einbeziehung von Arztpraxen und Betriebsärzten, eine umfassende Infokampagne und ein Impfregister zur Erfassung des Fortschritts in den einzelnen Gruppen vor. Innerhalb der Impfgruppen müsse zudem genauer festgelegt werden, wer zuerst dran ist, wobei etwa Vorerkrankungen stärker berücksichtigt werden sollten. Das soll den Ärzten Diskussionen über die Impfreihenfolge ersparen.

Bisher haben in Niedersachsen rund 310 000 Menschen eine Corona-Impfung erhalten. Etwas mehr als 150 000 von ihnen haben bereits die Zweitimpfung bekommen. Von kommender Woche an will das Land in vier bis fünf Arztpraxen das Impfen beim Hausarzt erproben.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

dpa