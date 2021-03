Nebliger Wochenstart in Niedersachsen

Hannover. Der Montag startet trüb, erst ab Mittag lockert es etwas auf. Der Trend geht auch am Dienstag und am Mittwoch weiter.

In Niedersachsen und Bremen wird in den kommenden Tagen Nebelwetter erwartet. Der Montag startet trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst ab dem Mittag lockert es etwas auf, und im Süden Niedersachsens scheint sogar ab und zu die Sonne. Tagsüber werden Höchstwerte zwischen acht und elf Grad erreicht, an der Küste wird es mit bis zu sechs Grad etwas kälter. In der Nacht liegen die Werte um den Gefrierpunkt.

Mittwoch meist bedeckt mit Sprühregen

Am Dienstag wird es zunächst wieder neblig-trüb, bei Werten zwischen sechs Grad an der Küste und bis zu 14 Grad im Süden. Ab dem Nachmittag gibt es auch immer wieder klare und sonnige Abschnitte. Nachts zieht es sich dann aber wieder zu.

Der Mittwoch bleibt meist bedeckt, mit immer wieder einsetzendem Sprühregen. Die Temperaturen liegen zwischen sechs Grad auf den Inseln und bis zu 14 Grad im Raum Göttingen.

dpa