Modernisierung im Norden: Bahn investiert eine Milliarde Euro

Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr die Rekordsumme von 1,03 Milliarden Euro in den Aus- und Neubau von Strecken und Bahnhöfen in Niedersachsen und Bremen. Mit der Elektrifizierung der Strecke nach Wilhelmshaven und dem zweigleisigen Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg beginnen zwei lange angestrebte Projekte, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Komplett erneuert werden bis zum Sommer die Gleise der ICE-Strecke Göttingen-Kassel.

Auch der Bahnhof in Braunschweig wird modernisiert

60 Stationen, darunter die Hauptbahnhöfe Hannover und Braunschweig, aber auch kleinere und mittlere Bahnhöfe, werden modernisiert. Fahrgäste sollen durch eine bessere Bauplanung weniger als früher behindert werden, betonte die Bahn.

