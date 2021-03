Sieben Regionen überschreiten wichtigen Corona-Schwellenwert

Sieben Regionen Niedersachsens haben am Donnerstag in der Corona-Pandemie einen Sieben-Tage-Wert von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner verzeichnet. Wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte, überschritten die Landkreise Cloppenburg, Leer, Peine, Vechta, Wesermarsch, die Region Hannover und die Stadt Salzgitter diese Schwelle. Kritisch sah es auch bei der Stadt Osnabrück aus, die am Donnerstag auf eine Inzidenz von 99,2 kommt.

Präsenzunterricht am Montag fraglich

In diesen Regionen ist damit fraglich, ob am Montag der Präsenzunterricht an den Schulen ausgebaut werden kann. Laut einer Rundverfügung des Kultusministeriums muss dafür am Standort der Schule für mindestens drei aufeinanderfolgende Tage der regionale Inzidenzwert unter 100 liegen. Das bedeute, dass für den Start am 15. März die Werte vom 12., 13. und 14. März zu beachten sind, sagte ein Ministeriumssprecher. In den übrigen Teilen des Landes beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling und kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück.

892 Corona-Infizierte in Krankenhäusern

Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Land um 1289 Fälle auf insgesamt 173 009 an. Aktuell liegen 892 mit dem Virus infizierte Menschen in Krankenhäusern, 232 Erwachsene sind auf einer Intensivstation. Drei Kinder werden auf einer Normalstation behandelt; ein Kind liegt dem Ministerium zufolge auf der Intensivstation und wird beatmet.

