Erste Corona-Impfungen in Niedersachsens Justiz

Die Corona-Impfkampagne in Niedersachsen hat das Justizwesen erreicht. Am Montag wurden die ersten Richter und die ersten Gefängnismitarbeiter geimpft. Berechtigt waren zunächst Richter für Betreuungsrecht, die regelmäßig Termine in Krankenhäusern und Pflegeheimen wahrnehmen müssen, wie das Justizministerium in Hannover mitteilte. Bei den Justizvollzugsanstalten machte die Abteilung Helmstedt der JVA Wolfenbüttel den Anfang. In den kommenden Wochen sollen alle JVA-Bediensteten geimpft werden, die Kontakt zu den Gefangenen haben - auch externe und ehrenamtliche.

Virus aus Haftanstalten herausgehalten

Bisher sei es zwar gelungen, das Virus weitestgehend aus den Haftanstalten herauszuhalten, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Allerdings kämen in den Gefängnissen viele Menschen zusammen. Deshalb sei es richtig, die JVA-Mitarbeiter schon jetzt zu impfen.

