Lehre. Die Aktionsgruppe „38165 hält zusammen“ engagiert sich für die Dorfgemeinschaft in Lehre und ist für den Gemeinsam-Preis nominiert.

Die Gemeinde Lehre hält in Pandemie-Zeiten zusammen

Vor einem Jahr mit Beginn des ersten Lockdowns hatten offenbar viele Menschen in der Gemeinde Lehre identische Gedanken: sie alle wollten helfen, sich kümmern, Menschen begleiten. Es entstand die Aktionsgruppe „38165 hält zusammen“. Nun ist die Initiative für den Gemeinsam-Preis dieser Zeitung nominiert.

Schnell erkannten engagierte Ehrenamtliche, dass es für wirkungsvolle Hilfe und Unterstützung in Pandemie-Zeiten nicht nur guten Willen und Zeit braucht, sondern auch Strukturen und Organisation. Sofort waren da Menschen wie Marina Köther aus Lehre oder Andrea Huinink aus Groß Brunsrode mit im Boot.

Aktionsgruppe ist auch Gesprächspartner bei Einsamkeit

Andrea Huinink schob den Auftritt der Aktion im sozialen Medium Facebook mit an. Die dort gebildete Gruppe „38165 hält zusammen“ war und ist der Kristallationspunkt der Aktion, die Ideen-, Initiativen- und Informationsplattform. Gleich zu Beginn der Aktion schlossen sich rund 500 Personen der Facebook-Gruppe an, aktuell sind es etwa 800.

Alle boten und bieten auch derzeit noch Hilfe an, jeder gemäß seiner Fahigkeiten und Interessen sowie seines Zeitbudgets. Hilfe- und Unterstützungsbedarf wird über den Facebook-Account kommuniziert oder über die eingerichtete Telefon-Hotline übermittelt. Eine der guten Seelen am Telefon ist Marina Köther, die oft auch an den Wochenenden aktiv war. „Ich helfe halt gern und hatte die Möglichkeit, mich zu engagieren“, erklärte Marina Köther.

Das Betätigungsfeld von „38165 hält zusammen“ verläuft quasi „quer durch das Leben“. Zu Beginn übernahmen die Ehrenamtlichen Einkäufe oder Besorgungen in Apotheken, desinfizierten Einkaufswagen vor Supermärkten oder waren einfach auch mal Gesprächspartner für Menschen, die in coronabedingter Einsamkeit leben mussten.

Auch die Verwaltung der Gemeinde Lehre ist mit dabei

Geschäftsleute spendeten Tablets für das Altenheim in Lehre, damit die dortigen Bewohner während Pandemie-Hochphasen mit Angehörigen kommunizieren konnten.

Von Beginn an war auch die Verwaltung der Gemeinde Lehre mit dabei – als Schnittstelle zur Aktionsgruppe „38165 hält zusammen“. Denn auch im Rathaus gingen Hilfeersuchen und -angebote ein. Quasi in Doppelfunktion sind von Beginn an Rathaus-MItarbeiter wie Pressesprecherin Julia Carluccio oder Gemeindebürgermeister Andreas Busch dabei. Sie unterstützen ehrenamtlich die Aktion, vernetzen mittels ihrer beruflichen Funktionen aber auch stetig Hilfegeber und -nehmer.

Stärkung des Zusammenhalts steht im Mittelpunkt

Und dass solch eine Aktion auch ein dynamischer und dabei stets offener Prozess ist, beweist das Beispiel von Marion Werner. Aus der zunächst interessierten Begleiterin der Aktion wurde schließlich eine tatkräftige Unterstützerin. „Ich begleite über 80-Jährige zum Impfen nach Helmstedt. Es ist vielen nicht zumutbar, dass sie sich allein aus Lehre auf den Weg machen“, befand Marion Werner.

Hinter dem Projekt stehen auch Vereine, Verbände und Gewerbetreibende aus der Gemeinde Lehre. Übergeordnete Ziele von „38165 hält zusammen“ sind unter anderen eine Stärkung und Förderung des Zusammenhaltes innerhalb der Kommune sowie natürlich zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten und Chancen gemeinschaftliches Agieren bietet.