Niedersachsen will ab Freitag wieder Astrazeneca-Vakzin einsetzen

Hannover. Die Impftermine in Niedersachsens Impfzentren sollen am Freitag hochgefahren werden. Ab Mitte April sollen niedergelassene Ärzte eingebunden werden.

Die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen schon am Freitag wieder in Niedersachsen starten. „So kann unsere Impfkampagne schnell wieder Fahrt aufnehmen. Wir werden im Laufe des morgigen Tages die Impftermine in den Impfzentren wieder hochfahren“, teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Donnerstagabend in Hannover mit. „Darüber hinaus ist jetzt der Weg geebnet, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ab Mitte April mit einzubinden.“

Astrazeneca: Es wird eine extra Warnung hinzugefügt

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes des britisch-schwedischen Unternehmens bekräftigt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt, hieß es.

Ziel sei, dass an diesem Freitag wieder mit dem Spritzen des Wirkstoffs begonnen werden könne, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag nach dem Votum der EMA und Beratungen mit den Ländern mitgeteilt.

dpa