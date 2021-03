Niedersachsen impft wieder mit Astrazeneca

In Niedersachsen sind die am Montag zunächst vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca wieder angelaufen. Die Kommunen im Land seien angewiesen worden, sofort wieder mit Impfungen mit Astrazeneca zu beginnen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Impfstoff wichtig, um viele Menschen zu impfen

Astrazeneca sei unbedingt wichtig, um in den nächsten Wochen und Monaten viele Menschen in Niedersachsen und Deutschland zu impfen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Sie setze auf diesen Impfstoff. „Ich habe keinen Zweifel an seiner Qualität.“ Die Bundesregierung hatte den Einsatz von Astrazeneca am Montag nach einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zunächst gestoppt.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am Donnerstag die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt.

Schnelle Entscheidung der EMA sei „gut und wichtig“

Die schnelle Entscheidung der EMA und der Gesundheitsministerkonferenz bezeichnete Behrens als „gut und wichtig“. Nach Angaben des niedersächsischen Ministeriums konnten seit der Aussetzung des Impfens rund 11.000 Termine nicht wahrgenommen werden. Alle ausgefallenen Termine seit dem 15. März bis zum 21. März würden in der Woche nach Ostern nachgeholt.

dpa