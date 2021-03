Althusmann: Corona-Regeln für Tourismus überprüfen

Hannover. Laut Niedersachsens Wirtschaftsminister sei es „absurd“, dass Reisen nach Mallorca möglich, Kurzurlaub im Harz oder in der Heide jedoch verboten sind.

Reisen nach Mallorca sind wieder gestattet – Urlaub in Niedersachsen hingegen noch verboten (Symbolbild).

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht Handlungsbedarf bei den Corona-Regeln für den Tourismus. „Es ist schon ein bisschen absurd, dass wir nach Mallorca fliegen dürften, gleichzeitig aber kein Kurzurlaub auf den ostfriesischen Inseln, im Harz oder in der Heide erlaubt ist“, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

„Das müssen wir in jedem Fall überprüfen und in der Ministerpräsidentenkonferenz erörtern. Ich plädiere sehr dafür, dass man hier eine Lösung für den Tourismus in Niedersachsen finden und ein Signal setzen könnte.“

Mallorca-Besuch problematisch

Der Epidemiologe Gérard Krause zeigte sich im selben Interview besorgt über mögliche Mallorca-Reisen. „Denn es ist leicht vorstellbar, dass man sich dort, wenn viele Menschen aus vielen Nationen zusammenkommen, leichter infizieren kann, als wenn man hier bleibt.“ Aus rein epidemiologischer Sicht sei ein solcher Mallorca-Besuch problematisch.

