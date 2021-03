Niedersachsen prüft schärfere Maßnahmen in Hochinzidenzregionen

Niedersachsens Landesregierung prüft derzeit noch, inwiefern Hochinzidenzregionen zu schärferen Corona-Beschränkungen als bislang greifen sollen. „Wir prüfen derzeit, welche Optionen wir da haben, was wir denen noch zusätzlich an die Hand geben können“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Hannover. Zuständig für das Erlassen möglicher weiterer Beschränkungen sollten aber wie derzeit die Landkreise und großen Städte bleiben. Diese hatten zuletzt teils mit nächtlichen Ausgangssperren auf hohe Inzidenzwerte reagiert.

Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen für Hochinzidenzregionen

Bei den Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs waren in der Nacht zum Dienstag „weitergehende Schritte“ in den Landkreisen vereinbart worden, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen über 100 liegt. Konkrete Maßnahmen wurden dabei nicht vorgeschrieben, als Beispiele wurden Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Kontaktbeschränkungen genannt oder die Pflicht zu tagesaktuellen Schnelltests in Bereichen, in denen das Einhalten von Abstandsregeln und das konsequente Maskentragen erschwert sind.

Inzidenz in einem Drittel der Kreise und großen Städte über 100

Unverändert zum Vortag lag die Sieben-Tages-Inzidenz in einem Drittel der 45 Kreise und großen Städte in Niedersachsen am Dienstag über der für eine Notbremse der Corona-Lockerungen vereinbarten Schwelle von 100. Einige weitere Kommunen lagen nur knapp unter diesem Grenzwert.

