Niedersachsen: Mehr Väter in bezahlter Elternzeit

Der Anteil von Vätern in bezahlter Elternzeit ist in Niedersachsen leicht gestiegen. (Symbolbild)

Der Anteil von Vätern in bezahlter Elternzeit in Niedersachsen ist leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr waren 23,2 Prozent aller Elterngeldbezieher in Niedersachsen Männer, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. In Bremen waren es 20,7 Prozent. Beide Bundesländer liegen allerdings weiterhin unter dem deutschen Durchschnitt. Bundesweit waren im vergangenen Jahr 24,8 Prozent aller Elterngeldbezieher Väter.

2020: 179.055 Menschen bekamen in Niedersachsen Elterngeld

Das Bundesland mit dem höchsten Anteil war Sachsen. Das Saarland lag deutschlandweit auf dem letzten Platz. Insgesamt bekamen 2020 in Niedersachsen 179.055 Menschen und in Bremen 15.208 Menschen Elterngeld, etwas weniger als noch im Jahr davor.

dpa