Hannover. Die SPD liegt damit zum ersten Mal seit längerem wieder vor der CDU. Die Linke würde mit 4 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

Die Partei von Ministerpräsident Weil liegt in Niedersachsen in einer Umfrage vorne.

Umfrage sieht SPD in Niedersachsen deutlich vor CDU

Zum ersten Mal seit längerem liegt die niedersächsische SPD in einer Umfrage vor ihrem Koalitionspartner CDU. Der Niedersachsen-Trend des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der „Bild“-Zeitung sieht die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage aktuell bei 30 Prozent. Die CDU kommt demnach auf 26 Prozent. Bei einer INSA-Umfrage im vergangenen November lag die CDU mit 34 Prozent noch deutlich vor der SPD (27 Prozent).Die Grünen blieben mit einem Wert von 18 Prozent stabil, die FDP verbesserte sich auf 9 Prozent (+3), die AfD auf 7 Prozent (+1).

Linke würde Einzug in den Landtag verpassen

Die Linke würde mit 4 Prozent (-1) derzeit den Einzug in den niedersächsischen Landtag verpassen.„Der negative Bundestrend schlägt für die Union auch in Niedersachsen voll durch“, sagte INSA-Chef Hermann Binkert der „Bild“-Zeitung. SPD und Grüne kommen in der Umfrage auf 48 Prozent und damit nicht auf eine Regierungsmehrheit, die große Koalition liegt bei 56 Prozent. Auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP hätte der Umfrage zufolge mit 53 Prozent derzeit eine Regierungsmehrheit.

In einer Umfrage am 11. März war die CDU noch vorne

Zuletzt hatte eine am 11. März vorgestellte Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe bei der Sonntagsfrage noch die CDU mit 33 Prozent vor der SPD mit 27 Prozent gesehen. Die Grünen sah diese Umfrage bei 20 Prozent, die AfD bei 6 Prozent, die FDP und die Linkspartei beide bei 5 Prozent.

