Niedersachsen: 65 Kommunen wollen Öffnungen nach Ostern

Hannover. 65 Orte haben sich für das Modellprojekt in Niedersachsen beworben. Am Samstag wird entschieden, welche 25 Kommunen am Projekt teilnehmen.

Im Rahmen von Modellprojekten will Niedersachsens Landesregierung in ausgewählten Kommunen nach Ostern weitreichende Corona-Lockerungen ermöglichen. 65 Orte haben sich dafür nun offiziell beworben, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag sagte. Ausgewählt werden sollen rund 25 Kommunen - welche, entscheidet die Landesregierung am Samstag in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden.

Mittels negativer Corona-Tests bei Mitarbeitern und Besuchern sollen Geschäfte, Theater und Kinos, Galerien und Museen, Fitnessstudios und Straßencafés in den Modellkommunen als „sichere Zonen“ öffnen können. Die Corona-Verordnung des Landes ermöglicht das vom 6. April an. Mehrere Bewerber haben aber bereits angekündigt, dass sie mehr Vorbereitungszeit benötigten. So bereitet sich die Landeshauptstadt Hannover für den Fall einer Zusage auf den 12. April vor.

App Luca soll digitale Kontaktnachverfolgung erleichtern

Sollte es im Rahmen der Projekte zu Ansteckungen mit dem Virus kommen, soll die App Luca die digitale Kontaktnachverfolgung erleichtern. Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt ist, dass der Corona-Inzidenzwert der Kommune unter 200 liegt.

Im baden-württembergischen Tübingen steht bei einem ähnlichen Modellprojekt mittlerweile ein vorzeitiges Ende im Raum, weil die Infektionen seit dem Beginn vor zwei Wochen stark zugenommen haben.

