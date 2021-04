Trotz Bundes-Notbremse: Weil drängt auf Modellkommunen-Versuch

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) drängt darauf, dass das Land den Modellversuch zur Öffnung von Innenstädten trotz der geplanten Bundes-Notbremse umsetzen kann. Er werde dem Bund sehr raten, solche Modelle zuzulassen, sagte Weil am Dienstag in Hannover. Im vorliegenden Entwurf der Bundesregierung für das Infektionsschutzgesetz sei das aber bisher nicht klar geregelt. „Wir brauchen solche Modelle, wenn Zahlen runter gehen, aber wir noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen“, sagte Weil.

Noch kein neuer Starttermin für Modellprojekt

Wie es konkret mit dem aktuell auf Eis gelegten Modellprojekt in etlichen Städten in Niedersachsen weitergehen wird, werde sich erst zeigen, wenn das Bundes-Infektionsschutzgesetz vom Bundestag beschlossen sei - frühestens Mitte nächster Woche, sagte Weil. Es bleibe nun abzuwarten, was sich nun noch ändern werde. Bereits am Wochenende hatten sich die niedersächsische Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände darauf verständigt, mit dem Modellprojekt noch zu warten, einen neuen Starttermin gibt es aber noch nicht.

Niedersachsen stehe laut Weil zur Notbremse

Das Bundeskabinett hatte am Dienstag eine Änderung des Bundes-Infektionsschutzgesetz beschlossen - die sogenannte Bundes-Notbremse. Das Gesetz soll jetzt im Eiltempo Bundestag und Bundesrat passieren. In vielen Regionen müssen sich die Menschen damit auf strenge Maßnahmen nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. „Niedersachsen steht zu dieser Notbremse“, betonte Weil.

Niedersachsen habe bereits strenge Regeln

Das Land habe bereits jetzt strenge Regeln. Weil sich Niedersachsen stärker als andere Bundesländer an den Lockdown gehalten habe, seien die Verschärfungen des Bundes für Niedersachsen im Kern nicht notwendig.

