Fakt oder Fake? Schüler recherchieren beim Zukunftstag

Braunschweig. 32 Schülerinnen und Schüler nehmen am virtuellen Zukunftstag unseres Medienhauses teil. Azubis und Volontäre geben Einblicke in ihren Arbeitstalltag.

Die Überschrift im Internet scheint eindeutig – zumindest auf den ersten Blick. Doch was steckt dahinter? Hat die Polizei wirklich ein Känguru in Mönchengladbach geschnappt? Wurden tatsächlich Wölfe im Landkreis Peine gesichtet? Fakt oder Fake? Diese Frage stellte Volontärin Tanja Reeve den 32 Schülerinnen und Schülern beim ersten virtuellen Zukunftstag unseres Medienhauses. Gemeinsam gingen alle Teilnehmer auf Recherche, Informationen wurden geprüft und in der Gruppe besprochen. Und so viel sei verraten, nicht immer war alles so wahr, wie diese beiden Schlagzeilen.

Sportredakteur Daniel Mau stellt sich Fragen der Schüler

„Zum Recherchieren gehört nicht nur das Finden, sondern auch das Abgleichen und Überprüfen von Informationen“, erklärte Reeve. Journalisten müssen sichergehen, dass alles richtig ist, was sie in einem Artikel oder Fernsehbericht veröffentlichen. Doch die Aufgaben sind noch vielfältiger: Die Volontäre Joshua Müller, Marvin Weber und Celine Wolff führten die Teilnehmer virtuell durch die Ressorts der Redaktion. Von der Wirtschaftsredaktion bis zur Online-Redaktion teilten sie mit den Schülern ihre Erfahrungen und berichteten, dass neben dem Schreiben auch die Konzeption von Serien, das Erstellen von Social-Media-Beiträgen und das Fotografieren zu ihren Aufgaben gehört.

Ein Highlight für viele Fußball-Fans war der virtuelle Besuch von Sportredakteur Daniel Mau. Er berichtete über seine Einsätze bei Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg, gab Einblicke in die manchmal doch stressige Spielberichterstattung, wenn in der letzten Minute noch ein Tor geschossen wird und gab Tipps, wie man Sportredakteur werden kann, wenn es mit der Fußballprofi-Karriere doch nicht klappen sollte.

Azubis engagieren sich auch sozial in der Ausbildung

Wie Kreativ und abwechslungsreich die Arbeit im Medienhaus sein kann, zeigten die Auszubildenden zu Medienkaufleuten Digital und Print Jana Klimesch, Mariam Faal und Fynn Stemper.

Von der Vermarktung übers Marketing bis hin zum User-Leser-Markt wurden viele Bereiche des Medienhauses von den Azubis und Schülern genau unter die Lupe genommen. Aber auch soziales Engagement spielt in der Ausbildung eine Rolle. So organisieren die Azubis jedes Jahr eine Wunschbaumaktion für den guten Zweck.

Beim Bewerbungsgespräch kommt es auf den ersten Eindruck an

Im Kurzinterview stellte sich Katharina Wehner aus der Personalabteilung unseres Unternehmens nicht nur fünf Fragen der Azubis, auch die Teilnehmer erhielten die Möglichkeit, sie über den Bewerbungsprozess auszufragen: „Bei meinen Top drei Tipps für ein gelungenes Vorstellungsgespräch steht vor allem eine gute Vorbereitung im Mittelpunkt. Ihr solltet Euch vorab wirklich mit der Stelle auseinandersetzen“, sagt Wehner. „Tipp zwei ist, dass auch bei uns der erste Eindruck zählt. Ein gepflegtes Äußeres ist daher ein Muss. Und mit der aktiven Nachfrage, meinem Tipp Nummer drei, zeigt Ihr Interesse an der Stelle und das hilft auf jeden Fall für ein gutes Gespräch. “