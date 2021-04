Freigewordene Impftermine: Niedersachsen schafft Terminbörse

In Niedersachsen stehen über eine Terminbörse ab sofort kurzfristig freigewordene Termine für die Corona-Schutzimpfung zur sofortigen Buchung für Impfberechtigte zur Verfügung. Die Terminbörse richtet sich ausschließlich an alle derzeit zur Impfung berechtigten Gruppen, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Donnerstag mit. Die Priorisierung werde auch für die kurzfristig vergebenen Termine vollständig eingehalten, auch für den Impfstoff von Astrazeneca werde an der Impfreihenfolge festgehalten. Anders als in anderen Bundesländer sei eine Freigabe der Astrazeneca-Dosen für sämtliche Impfwillige im Moment nicht geplant.

Termine in Impfzentren werden häufig kurzfristig abgesagt

Häufiger komme es vor, dass Termine in den Impfzentren kurzfristig abgesagt werden, weil jemand schon ein anderes Impfangebot angenommen hat, erläuterte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Wenn in diesen Fällen nicht mehr genug Zeit bleibe, um freigewordene Termine an Menschen auf der Warteliste zu vergeben und diese rechtzeitig zu kontaktieren, könnten diese unter www.impfportal-niedersachsen.de online gebucht werden. Das Angebot könne ausdrücklich auch von Menschen genutzt werden, die bereits auf der Warteliste stehen. Ihr Platz auf der Warteliste werde automatisch freigegeben, sobald sie einen solchen Online-Termin annehmen.

Gesundheitsministerium unzufrieden mit Impffortschritt

Unterdessen ist man im Gesundheitsministerium weiter unzufrieden mit dem Impffortschritt in einem Teil der 50 Impfzentren im Land. Das Tempo sei sehr unterschiedlich, sagte Corona-Krisenstabsleiter und Staatssekretär Heiger Scholz am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtages in Hannover. Manche starteten die Terminvergabe für künftige Impfungen erst, wenn die Impfstofflieferung vor Ort eingetroffen sei. „Einige sind zu zögerlich, wir müssen da intensiver ran“, sagte Scholz. In diesen Fällen versuche das Ministerium mit Einzelweisungen den unter der Hoheit der Landkreise stehenden Zentren Tempo zu machen.

dpa