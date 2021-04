Hannover/Bremen. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung in Niedersachsen die Impfung habe, dann gebe es keinen Grund, Beschränkungen aufrechtzuerhalten.

Nach Impfgipfel: Hoffen auf Lockerungen in Urlaubssaison

Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern hofft die Tourismusbranche in Niedersachsen auf Lockerungen für Geimpfte in der Urlaubssaison. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung die Impfung habe, „dann gibt es überhaupt keinen Grund, Beschränkungen aufrechtzuerhalten“, sagte der Vorsitzende des niedersächsischen Tourismusverbandes, Sven Ambrosy, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann erklärte, in der niedersächsischen Corona-Verordnung gebe es bereits „gewisse Erleichterungen“ für Geimpfte.

Sommerurlaub für Geimpfte als Option diskutiert

„Wenn die Impfkampagne allerdings weiter so gut läuft, sollten wir uns gerade mit Blick auf den Sommer auch mit dem Thema Urlaub für Geimpfte auseinandersetzen“, sagte der CDU-Politiker dem Blatt. Bis dahin solle jedem ein Impfangebot gemacht werden. Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, sprach sich dafür aus, Sommerurlaub für geimpfte Menschen möglich zu machen. Es sei der richtige Zeitpunkt, den Menschen in den Tourismusgebieten zu helfen.

Bevölkerung brauche Perspektive für Sommerferien

Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags, Jan Arning, sagte der Zeitung, die von der Pandemie erheblich belastete Bevölkerung brauche kurzfristig eine deutliche Perspektive für die Sommerferien: „Auch die Tourismuskommunen sowie die Vermieter, die keinen Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben, sind dringend hierauf angewiesen.“Der FDP-Fraktionschef im Landtag, Stefan Birkner, forderte: „Geimpfte sollten – genauso wie Getestete oder auch Genesene – so schnell wie möglich so viele Freiheiten wie möglich wiederbekommen.“ Das gelte auch für das Reisen.

FDP: Festivals brauchen Strategie für Neustart in Corona-Krise

Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat eine Strategie für Festivals und Kulturveranstaltungen in der Corona-Krise gefordert. Vor allem für Open-Air-Veranstaltungen müsse schnell ein Rahmen mit Schnelltest- und Hygienekonzepten geschaffen werden, sagte der Abgeordnete Lars Alt dem Bremer „Weser-Kurier“. „Der Neustart braucht Vorbereitung.“

Lesen Sie auch:

Entscheidungen angesichts längerer Planungszeiten nötig

Es wäre aus seiner Sicht fahrlässig, sich nur auf Fortschritte bei der Impfkampagne zu verlassen. Angesichts langer Planungszeiten seien Entscheidungen nötig. Außerdem sei die Branche auf schnelle finanzielle Hilfen angewiesen. Festivalbetreiber hätten längst Lösungsmodelle zur Verringerung des Ansteckungsrisikos vorgelegt, sagte der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen dem Blatt. Gerade draußen seien Veranstaltungen mit Tests, Abstands- und Hygieneregeln möglich.

Corona in Niedersachsen und der Region – was Sie wissen müssen

dpa