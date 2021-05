Gemeinsam-Preis 2021: Hier geht es zum Livestream

Pandemiebedingt wird der Gemeinsampreis in diesem Jahr per Livestream übertragen. Die Übertragung beginnt gegen 18 Uhr.

Vorbildliches Engagement in unserer Region auszuzeichnen, ist das Anliegen des Gemeinsam-Preises. Ein Anliegen, das in Zeiten der Corona-Pandemie wichtiger denn je ist. 25 Kandidatinnen und Kandidaten haben wir unseren Leserinnen und Lesern in den vergangenen Wochen vorgestellt. Heute findet der Festakt statt und die Siegerinnen und Sieger werden verkündet.

Veranstaltung in ganz besonderem Rahmen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird der Gemeinsam-Preis in diesem Jahr in einem besonderen Rahmen verliehen: Erstmalig bieten wir einen Live-Stream der Veranstaltung auf unseren Portalen an. Lediglich die Jury-Mitglieder und Laudatorinnen und Laudatoren sowie die Festrednerin werden wir im Medienhaus begrüßen. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden per Video-Konferenz dazu geschaltet.

Preise in drei verschiedenen Kategorien ausgelobt

Es sind Preise in drei verschiedenen Kategorien ausgelobt: Gemeinsam-Preis für bürgerschaftliches Engagement, Jugendpreis des Braunschweiger Doms und der Spezialpreis „Rückenwind“ für Unternehmen und Institutionen, die das Engagement ihrer Mitarbeiter fördern.

Ninia LaGrande hält die Festrede

Festrednerin ist in diesem Jahr Ninia „LaGrande“ Binias. Auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken setzt sich die 38-Jährige aktiv für inklusive Themen ein. 2016 hat sie den Hashtag #ausnahmslos mit initiiert und wurde dafür mit dem Clara-Zetkin-Frauenpreis für politische Intervention ausgezeichnet. Sie lebt und arbeitet in Hannover – wuchs allerdings in Braunschweig auf, wo sie 2003 ihr Abitur machte.

