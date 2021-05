Braunschweig. Menschen aus unserer Region, die sich in Magdeburg impfen ließen, können nun doch ihre Zweitimpfung in Sachsen-Anhalt bekommen.

Corona-Impfung Lösung für Magdeburger Impfpendler: So geht es weiter

Menschen, die sich in Magdeburg gegen Corona impfen ließen und deren Zweitimpfung abgesagt wurde, können sich vom 28. Juni bis 2. Juli im Impfzentrum des Landkreises Börde in Haldensleben mit Astrazeneca impfen lassen. Betroffene sollen sich laut dem Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt bis zum 14. Juni an das Impfzentrum unter impfzentrum.terminvergabe@landkreis-boerde.de wenden. Vom 1. bis 3. Juni ist eine Hotline unter (03904) 72403990 erreichbar.

Das ist passiert

Magdeburg gab Anfang April Impfungen mit Astrazeneca für über 60-Jährige auch aus anderen Bundesländern frei. Oberbürgermeister Lutz Trümper ließ die Zweittermine absagen, weil er ihn für die Magdeburger benötige. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne hielt die Absagen für medizinrechtlich problematisch und setzte sich für die Lösung ein. Auch Impfzentren in unserer Region sprangen bei und machten den Impfpendlern ein Angebot für die Zweitimpfung.

ld