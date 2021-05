Kassenärztliche Vereinigung: keine Hinweise auf Betrug bei Tests

Hannover. Eine Kontrolle findet in Niedersachsen aber auch nicht statt – das ist vom Bund nicht vorgesehen. Die KVN erstattet den Testzentren Kosten.

Nach der Rückstufung Frankreichs vom Hochinzidenz- zum einfachen Risikogebiet werden die deutschen Einreisebedingungen für Grenzgänger erleichtert. Ab Mitternacht in der Nacht zum Sonntag brauchen Pendler aus Frankreich keinen Corona-Test mehr, wie der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune am Samstag mitteilte. Für andere Reisende aus Frankreich fällt die Quarantänepflicht weg.

Der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) sind bislang keine Fälle von betrügerischen Abrechnungen bei Corona-Schnelltests bekannt geworden. Das sagte ein Sprecher am Samstag in Hannover.

Eine besondere Kontrolle gebe es aber nicht, sie sei vom Bund auch nicht vorgesehen. „Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass eine Behörde das überprüft, hätte er das in die Testverordnung aufgenommen“, sagte Sprecher Detlef Haffke.

Abrechnungsformulare bei der KVN

Die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder erstatten den Testzentren Sachkosten und Dienstleistung. Sie bekommen das Geld ihrerseits vom Bundesamt für soziale Sicherung zurück.

Die niedersächsischen Testzentren würden von den Kommunen genehmigt und müssten sich bei der KVN anmelden, sagte Haffke zum Verfahren. Wenn sie akkreditiert seien, könnten sie die Abrechnungsformulare bei der KVN herunterladen.

Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt wegen Betrugs

Bei den eingereichten Erstattungsanträgen gebe es höchstens eine Plausibilitätsprüfung, ob nicht für einen Zeitraum mehr Tests gemeldet werden, als praktisch durchzuführen waren. Aber auch solche Auffälligkeiten habe es noch nicht gegeben.

Die Bürger-Coronatests ab März sollten nach dem Willen der Bundesregierung möglichst einfach und unbürokratisch organisiert werden. Wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Bochum gegen zwei Verantwortliche eines Unternehmens, das mehrere Teststellen betriebt.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa