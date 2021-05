Betrugsvorwürfe gegen Testzentren: Bund in der Pflicht

Niedersachsens GesundheitsministerinDaniela Behrens hat eine Untersuchung der Betrugsvorwürfe gegen Corona-Testzentren gefordert, sieht allerdings den Bund in der Pflicht. Der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ sagte die SPD-Politikerin: „Ich finde es unglaublich, wenn sich bewahrheiten sollte, dass mit den Bürgertests so ein Schindluder getrieben wurde, wie in den Medien berichtet.“

Die Bürger-Coronatests, die es seit März gibt, sollten nach dem Willen der Bundesregierung möglichst unbürokratisch organisiert werden. Wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Bochum gegen zwei Verantwortliche eines Unternehmens, das mehrere Teststellen betreibt.

Kontrollmaßnahmen in Niedersachsen - Stellungnahme erbeten

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler in Niedersachsen, Bernhard Zentgraf, hatte sich bereits in der vergangenen Woche in einem Brief an Ministerin Behrens gewandt und um eine Stellungnahme gebeten, welche (Kontroll-)Maßnahmen in Niedersachsen sicherstellen, dass Betreiber von Testzentren korrekt abrechnen.

Der Bund trägt die Kosten der Bürgertests, abgerechnet wird über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Dieser sind bislang keine Fälle von betrügerischen Abrechnungen bei Corona-Schnelltests bekannt geworden. Das sagte ein Sprecher am Wochenende. Eine besondere Kontrolle gebe es aber nicht, sie sei vom Bund auch nicht vorgesehen.

