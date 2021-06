Das war der Dienstag: Das müssen Sie heute wissen!

Braunschweig. Die Kellerbrand-Serie in Salzgitter reißt nicht ab, die Okercabana bleibt 2021 geschlossen und Niedersachsen arbeitet an Corona-Lockerungen.

In Niedersachsen könnten die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, in Bayern wurde ein Kind versehentlich gegen Corona geimpft und das ehemalige durch „Rosins Restaurants“ bekannte „Auf zu Manu“ hat einen neuen Besitzer.

Corona in Niedersachsen: Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden

Die niedersächsische Landesregierung hat eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Arbeit, die mit der kommenden Corona-Verordnung ab dem 25. Juni greifen soll. Voraussetzung sei, dass der Rückgang der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter anhält. Die Details werden demnach gerade zwischen den Ministerien abgestimmt. Insbesondere gehe es um die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich.

Kellerbrände und „Auf zu Manu“ in Salzgitter

Bei einem Kellerbrand in der Straße Steinackern in Salzgitter musste die Feuerwehr sieben Menschen retten. Foto: Rudolf Karliczek

In der Nacht auf Dienstag brannte es erneut in zwei Kellern in Lebenstedt. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser. Vier Personen wurde durch Rauchgase verletzt. Mit den beiden aktuellen Fällen steigt die Zahl der ähnlich verlaufenden Kellerbrände in dem Stadtteil auf rund 25 seit dem Jahr 2019, dazu kommt mehr als ein Dutzend Containerbrände in direkter Nachbarschaft. Alles zur Brandserieerfahren Sie hier.

Es ist unverkennbar: Am TSV-Heim in der Neißestraße wird gebaut. Vor dem Eingang des ehemaligen Restaurants „Auf zu Manu“ stehen Paletten mit Steinen, ein Betonmischer und Erdhaufen flankieren die Terrasse des schmalen Baus. Zuletzt war „Auf zu Manu“ sogar ins Fernsehen gekommen, weil Starkoch Frank Rosin den damaligen Betreibern unter die Arme greifen wollte („Rosins Restaurants“). Was ist da los?

Braunschweiger Okercabana öffnet nicht

Keine Okercabana in diesem Jahr! Betreiber Ulrich Schwanke erklärt auf unsere Nachfrage: „Nach langer Rechnerei sind wir zu der Entscheidung gekommen, trotz der optimistisch stimmenden Corona-Zahlen, die Okercabana in diesem Jahr nicht aufzubauen.“ Für 2022 bleiben die Betreiber aber optimistisch.

Nur noch Radfahrer auf dem Bohlweg, viel Rasen auf dem Schlossplatz, ein grünes Gebäude mit Büschen und Bäumen an der Stelle des Ex-Kaufhof-Komplexes? Solche Gedankenspiele sollen ein Anstoß sein, ganz konkret über Braunschweigs Zukunft nachzudenken. Die Stadt im Jahr 2030: Wie sieht sie aus, wenn sie wirklich klimaneutral ist?

"Students for Future" Braunschweig: So könnte der Schlossplatz im Jahr 2030 aussehen. Foto: Students for Future

Kind in Bayern versehentlich gegen Corona geimpft

Ein neunjähriges Mädchen hat im Impfzentrum in Bobingen (Landkreis Augsburg) „versehentlich“ und gegen den Willen der Eltern eine Corona-Impfung mit dem Wirktstoff von Biontech gespritzt bekommen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Inzidenz in Braunschweig sinkt weiter

Inzwischen liegt die Inzidenz in Braunschweig bei 6,8 - und damit noch niedriger, als am Montag. Hier finden Sie alle Regeln, die zurzeit gelten.

Das war am Montag wichtig:

lh