Das war der Sonntag: Das müssen Sie heute wissen!

Eintracht-Braunschweig hat sich heute für einen neuen Trainer entschieden: Michael Schiele soll den Drittligisten durch die nächste Saison führen. In Sachsen-Anhalt wurde ein neuer Landtag gewählt. Außerdem gibt es positive Nachrichten aus Braunschweig: Die Inzidenz liegt heute erstmals unter 10, für den Wolters Applaus Garten haben sich weitere Bands angekündigt und das traditionelle Hofbrauhaus wurde komplett von der Volksbank BraWo erworben.

Michael Schiele ist Eintrachts neuer Trainer

Michael Schiele ist neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. Das verkündete der Fußball-Drittligist am Sonntag per Pressemitteilung. Bei den Löwen war sein Name in den vergangenen Wochen gehandelt worden – ebenso wie die von Alois Schwartz, Bernhard Trares, Markus Kauczinski, Dirk Schuster oder Christian Neidhart, der Braunschweig abgesagt hatte. Der 43-jährige Schiele ist seit 2012 im Besitz der Uefa-Pro-Lizenz. Gebürtig stammt er aus Heidenheim an der Brenz. Der Fußballlehrer unterschreibt an der Hamburger Straße einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Anhänger der CDU reagieren nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen. Die Wahl zum neuen Landtag in Sachsen-Anhalt war die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September 2021. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Sachsen-Anhalt hat einen neuen Landtag gewählt. Die CDU geht laut ARD-Prognose mit 36 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervor. Die AfD erhielt 22,5 Prozent der Stimmen und musste leichte Verluste einfahren. Relativ dicht nebeneinander folgen die Linke mit 11 Prozent, die SPD mit 8,5 Prozent und die Grünen mit 6,5 Prozent. Die FPD schafft mit 6,5 Prozent der Stimmen Wiedereinzug in den Landtag.











Inzidenz in Braunschweig erstmals unter 10

Inzidenz in Braunschweig. Foto: RKI / Screenshot

Dies ist die Woche der Lockerungen! Die neue Landesverordnung ist seit Montag, 31. Mai, in Kraft. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut für Braunschweig eine Sieben-Tage-Inzidenz von 9,2. Der Trend ist eindeutig.

Weitere Bands für den Wolters Applaus Garten angekündigt

Endlich wieder Publikum, endlich wieder eine leibhaftige Band: Sweety Glitter & The Sweethearts beim Eröffnungskonzert des Wolters Applaus Gartens. Foto: Rüdiger Knuth

Jeweils rund 400 Fans haben am Freitag und Samstag die ersten Konzerte im Wolters Applaus Garten mit Sweety Glitter & The Sweethearts im Sitztanzen gefeiert. Die Veranstalter Paul Kunze und Marco Bittner waren happy über die gute Stimmung – und darüber, dass die ohnehin starke Kartennachfrage noch einmal zugenommen habe, je mehr sich abzeichnete, dass Live-Musik mit Publikum wirklich wieder möglich ist.

Volksbank BraWo übernimmt Hofbrauhaus Wolters zu 100 Prozent

Über die einhundertprozentige Übernahme des Hofbrauhauses Wolters durch die Volksbank freuen sich Carsten Ueberschär, Direktionsleiter der Volksbank Braunschweig (links) und Hofbrauhaus-Wolters-Mitgeschäftsführer Francesco Perricone. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Schon vor einem Jahr gelang Braunschweiger Bankern und Brauern ein Paukenschlag: Ende Mai 2020 war die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg beim Hofbrauhaus Wolters eingestiegen und hatte 50 Prozent der Gesellschafter-Anteile erworben. Jetzt hat sie die Traditionsbrauerei zu 100 Prozent übernommen.

Gewitter ziehen über Region hinweg – die Bilanz des Unwetters

Die Feuerwehrleute mussten Schlammmassen von den Straßen entfernen. Foto: Feuerwehr Baddeckenstedt

In mehreren Teilen Niedersachsens haben Gewitter und Starkregen am Wochenende für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch für die Region rund um Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg am Samstag vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung galt auch für die Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel, Peine und Gifhorn. Die Gewitter kamen mit Starkregen, Hagel und Windböen daher. Hier finden Sie einen Überblick über die Einsätze.





Das war am Samstag wichtig:

