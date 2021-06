Göttingen. Auf einer Baustelle stürzt ein Kran in einen Rohbau. Zwei Bauarbeiter werden in die Tiefe gerissen und unter Betonteilen begraben, einer stirbt dabei.

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Kran-Unfall in Göttingen

Bei einem Kran-Unfall in Göttingen ist ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Kran einer Baustelle in Esebeck auf das Dach eines Rohbaus, auf dem sich gerade die beiden Männer aufhielten.

Der Kran zerschlug die Decke, die Bauarbeiter fielen in die Tiefe und wurden von Betonteilen begraben. Die Unfallstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauerten an.

dpa