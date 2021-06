Hannover. Der 72 Jahre alte Fahrer des privaten Schülertransports war am Mittwochmorgen wohl trotz Warnsignalen auf die Gleise gefahren.

In dem Kleinbus saßen als Passagiere vier Erst- und Zweitklässler im Alter von sieben und neun Jahren (Symbolbild).

Schulbus-Unfall Zusammenstoß von Bus mit Bahn: Vier verletzte Kinder in Hannover

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einer Stadtbahn in Hannover sind vier Kinder leicht verletzt worden. Drei der Grundschüler wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 72 Jahre alte Fahrer des privaten Schülertransports am Mittwochmorgen trotz Warnsignalen auf die Gleise gefahren, wo der 38-jährige Stadtbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Busfahrer

Gegen den 72-Jährigen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In seinem Kleinbus saßen als Passagiere die vier Erst- und Zweitklässler im Alter von sieben und neun Jahren, die alle leicht verletzt wurden.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle im Stadtteil Sahlkamp nahe der Haltestelle Bahnstrift. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf 20.000 Euro geschätzt.

dpa