Kollision mit Zügen: Zwei Menschen sterben in Niedersachsen

Hemmoor. In Niedersachsen hat es zwei tödliche Zugunfälle gegeben. In beiden Fällen überquerten die Opfer geschlossene Bahnübergänge.

Eine 37-jährige Frau ist am Montag in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) von einem Zug erfasst und getötet worden. Sie hatte trotz geschlossener Halbschranke die Bahngleise überquert, um den einfahrenden Zug in Richtung Stade zu erreichen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie den aus Richtung Stade kommenden Zug übersehen. Mehrere Augenzeugen wurden von Notfallseelsorgern und vom Deutschen Roten Kreuz betreut. Die Bahnstrecke wurde in beide Richtungen gesperrt.

Fahrradfahrer von Intercity-Zug erfasst

Bereits am Sonntagabend war es zu einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang bei Lehe im Landkreis Emsland gekommen. Ein Fahrradfahrer wollte trotz geschlossener Schranke den Übergang überqueren, ein Intercity-Zug erfasste ihn. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte die Identität des Mannes zunächst nicht geklärt werden. Die Bahnstrecke wurde gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

dpa