Impfzentren bieten Astrazeneca nun auch für Menschen unter 60 an

In den Impfzentren in Niedersachsen können sich ab kommender Woche auch Menschen unter 60 Jahren mit dem Präparat von Astrazeneca impfen lassen. Wer sich auf die Warteliste für eine Impfung setzen lässt, kann dort seine Bereitschaft für eine Impfung auch mit Astrazeneca melden, kündigte Gesundheitsstaatssekretär Heiger Scholz am Dienstag in Hannover an. Normalerweise ist das Mittel nur für Menschen über 60 vorgesehen, mit entsprechender Beratung werden aber bereits in den Hausarztpraxen auch jüngere Menschen auf Wunsch mit dem Vakzin geimpft.

Auch in Braunschweig können sich über 18-Jährige mit Astrazeneca impfen lassen. Mehr dazu Lesen Sie hier: Astrazeneca-Impfungen in Braunschweig für Menschen ab 18 möglich

Vakzin steht nun auch jüngeren Menschen zur Verfügung

Wie Scholz erklärte, seien die Astrazeneca-Lieferungen an die Impfzentren in Niedersachsen zuletzt für Zweitimpfungen reserviert gewesen. Mit Abschluss dieser Impfungen stehe das Vakzin nun auch jüngeren Menschen zur Verfügung. Wer einen kurzfristigen Termin über das Impfportal erhält, dem kann künftig unabhängig vom Alter auch Astrazeneca vorgeschlagen werden. Wer Bedenken gegen den Impfstoff hat, muss in diesem Fall den angebotenen Termin ablehnen und sich um einen anderen Termin bemühen.

Impfkampagne kann immer nicht beschleunigt werden

Die lange erhoffte Beschleunigung der Impfkampagne mit der Lieferung erhöhter Impfstoffmengen steht im Juli nach Einschätzung von Staatssekretär Scholz noch immer nicht bevor. Es gebe schlicht noch keine verbindliche Zusage des Bundes, wie viel Impfstoff im Juli ausgeliefert wird.

Impfzentren über September hinaus in Niedersachsen nutzen

„Wir haben noch nicht den Eindruck, dass uns die Impfstoffschwemme im Juli erreicht.“ Niedersachsen sei mit der Mehrzahl der übrigen Bundesländer weiterhin bemüht, die Impfzentren über Ende September hinaus zu betreiben. Dazu werde am Donnerstagabend weiter beraten.

