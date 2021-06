Lüneburg: 19-jährige Freundin erstochen – Angeklagter gesteht Tat

Der Angeklagte (links) wird von seinem Anwalt Moritz Klay (rechts) in den Saal vom Landgericht geführt. Der Angeklagte soll seine 19-jährige Freundin am 18. Januar 2021 in Lüneburg heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen mit einem Messer getötet haben, weil er ihre Trennungsabsicht nicht akzeptieren konnte.