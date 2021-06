Lüneburg. Betrüger versuchen über Whatsapp an das Geld älterer Menschen zu kommen. Immer mehr Fälle des Enkeltricks werden bekannt. So gehen die Täter vor.

Enkeltrick „Enkeltrick 2.0“ per WhatsApp in Lüneburg - Polizei warnt

Mit einer neuen Enkeltrick-Masche versuchen Betrüger an das Geld älterer Menschen zu kommen. Die Täter nutzen neuerdings auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Banküberweisungen zu bewegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer“ - so oder so ähnlich beginnen die Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer.

Immer mehr Fälle des „Enkeltrick 2.0“ werden bekannt

Wie beim Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger mit einer namenlosen Anfrage, dann erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei und bitten dringend, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Immer mehr Fälle des sogenannten „Enkeltrick 2.0“ würden bekannt. Die Polizei rät, unbekannte Nummern nicht automatisch abzuspeichern, sondern bei der oder dem Verwandten unter der alten Nummer nachzufragen.

dpa

