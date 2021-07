TU Clausthal experimentiert schwerelos für Weltraummissionen

Für Professor Jens Günster war es schon ein bekanntes Szenario: Als der Flug im Airbus A310 zwischen 7.600 und 8.500 Höhenmetern plötzlich für mehr als 20 Sekunden in die Schwerelosigkeit überging. Wie bereits in den Jahren 2017 und 2018 nahm der Materialwissenschaftler, der an der TU Clausthal sowie an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) tätig ist, auch im Jahr 2021 an einer Parabelflug-Kampagne teil.

TU-Professor Jens Günster (rechts) und Doktorand Nico Kolsch beim Experimentieren mit 3D-Druck in der Schwerelosigkeit. Foto: TU Clausthal / Hochschule

Das Programm – in 2021 von der Europäischen Raumfahrt-Agentur ESA vom Flughafen Paderborn-Lippstadt aus durchgeführt – ermöglicht es der Wissenschaft, Experimente unter Bedingungen vorzunehmen, die der Schwerelosigkeit gleichkommen.

3D-Druck in der Schwerelosigkeit

Die aktuellen Flüge fanden in der vergangenen Woche statt. Im Rahmen eines innovativen Forschungsprojektes mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt setzte Professor Günster dabei eine Versuchsreihe zum Thema additive Fertigungsverfahren bzw. 3D-Druck in der Schwerelosigkeit fort. Mit an Bord war nicht nur wieder ein Drucker, der von der Clausthaler Firma DHM Prüfsysteme hergestellt wurde, sondern auch der Inhaber des Unternehmens, Dr. Harald Müller, ein Alumnus der TU Clausthal.

Die Versuche waren erfolgreich: In der Schwerelosigkeit konnten Schraubenschlüssel hergestellt werden. Foto: TU Clausthal / Hochschule

In einem Labor der Universität hatte das Team die Experimente vorbereitet. Später in der Erdatmosphäre wurden Drucker, Software und Druckprozess dann unter den Anziehungskraft-Bedingungen von Mond und Mars getestet. Diese Gravitationen werden durch bestimmte Flugmanöver erreicht (siehe Grafik). So kann die Marsgravitation für rund 30 Sekunden simuliert werden. Unter Bedingungen wie im Weltall haben die Clausthaler beispielsweise erfolgreich getestet, wie sich ein Schraubenschlüssel per 3D-Druck herstellen lässt. Die Ergebnisse der Experimente können Astronauten bei zukünftigen Weltraummissionen helfen, wenn sie Ersatzteile herstellen müssen.

So läuft der Parabelflug ab. Foto: Grafik: Novespace / Hochschule

31 Parabelmanöver in sechs Stunden

Das Flugzeug für die Parabelflüge war die einstige „Konrad Adenauer“ aus der Flugbereitschaft des Bundes. Nach dem Umbau bietet der Airbus Platz für zehn bis dreizehn verschiedene Experimente und deren Teams. Daneben sei geschultes Personal an Bord, das die Wissenschaftler absichere, erläuterte Günster.

In einem Airbus A310, der vom Flughafen Paderborn-Lippstadt aus gestartet ist, erfolgten die Experimente in der Schwerelosigkeit. Foto: TU Clausthal / Hochschule

„Teilweise lasten bei den Manövern bis zu 2g auf uns“, so der Clausthaler, den auch Mitarbeiter der BAM begleiteten. Bei den jeweils sechs Stunden andauernden Flügen werden bis zu 31 Parabelmanöver absolviert. Dieses Programm wird an mehreren Tagen wiederholt, sodass es für die Beteiligten mit einer großen körperlichen Belastung einhergeht. Nach dem Abschluss der Flüge waren sich die Clausthaler und BAM-Mitarbeiter einig: „Die Parabelflüge sind eine überragende Erfahrung. Die Experimente und das Erlebnis lassen die körperlichen Strapazen schnell vergessen.“

Videos vom Parabelflug: https://www.youtube.com/watch?v=rlJB-RFEZps und https://www.youtube.com/watch?v=0k-9j1iK-K4

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de