Veränderte Corona-Regeln gelten ab Freitag in Niedersachsen

Nach dem Entwurf der Landesregierung zu den Änderungen in der Corona-Verordnung werden künftig Abstandsregeln und Maskenpflicht für Gäste in Tagespflegeeinrichtungen entfallen, soweit alle Anwesenden vollständig geimpft oder genesen sind. Die leicht veränderte Corona-Verordnung soll am Freitag in Kraft treten. „Umarmungen werden wieder möglich sein“, sagte der Chef der niedersächsischen Staatskanzlei, Jörg Mielke, bei einer Unterrichtung des Gesundheitsausschusses des Landtags am Donnerstag.

Aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante sei weiterhin aber erhöhte Vorsicht geboten, sagte Mielke. Der Entwurf sieht deshalb eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Heimen künftig schon ab eine Sieben-Tage-Inzidenz von 10 in der entsprechenden Gebietskörperschaft vor. Bislang waren Tests erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 verpflichtend.

Änderungen auf Wochenmärkten

Die Corona-Verordnung des Landes soll von Freitag an mit geringfügigen Änderungen verlängert werden. So sollen auf Niedersachsens Wochenmärkten bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 nicht nur die Kunden, sondern auch die Marktleute ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen dürfen. Auch im Bereich der Großveranstaltungen sind bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 Lockerungen vorgesehen.

dpa

