Vermisste Wanderer im Harz von Einsatzkräften gefunden

Die Polizei Braunlage hat am Dienstag die Feuerwehr Braunlage sowie den Kreisbrandmeister zur Amtshilfe für einen Personensucheinsatz angefordert. Vermisst wurden ein Vater und seine Tochter, die sich bei einer Wanderung verlaufen hatten. Das meldet die Kreisfeuerwehr Goslar unserer Zeitung.

Am frühen Dienstagabend um 17.52 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Braunlage ein. Laut Angaben der Polizei hatte sich ein Vater mit seiner zehnjährigen Tochter bei einer Wanderung im Bereich Oderbrück, Achtermannshöhe, Brocken verlaufen. Die Polizei wurde von seiner Ehefrau, die zu Hause war, darüber informiert, dass sich die Beiden verlaufen haben.

Akku des Mobiltelefons leer

Das Mobiltelefon des Vaters hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Empfang mehr gehabt, da der Akku bereits leer war. Die Einsatzkräfte hatten nur die Information, dass sich Vater und Tochter etwa drei Kilometer weit vom „Dreieckigen Pfahl“ im Bereich einer Waldlichtung befanden. „Leider gibt es derzeit sehr viele Waldlichtungen in diesem Teil des Nationalparks“, so Kreisbrandmeister Uwe Fricke.

Durch den Kreisbrandmeister, der die Einsatzleitung übernommen hatte, wurden im weiteren Verlauf der Einsatzleitwagen und die neu gegründete Informations- und Kommunikations-Einheit (I&K-Einheit) der Kreisfeuerwehr alarmiert, dazu die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Braunlage, die Fachgruppe Rettungshunde und Ortungstechnik der Feuerwehr Liebenburg mit vier Flächensuchhunden im ersten Abmarsch und der landkreiseigenen Flugdrohne und die Bergwacht aus Sankt Andreasberg und Vienenburger Land.

De Kräfte sammelten sich auf dem Parkplatz am Ehrenfriedhof. Es wurden insgesamt drei Einsatzabschnitte gebildet, die Einsatzleitung aufgebaut und die eintreffenden weiteren Einsatzkräfte in Empfang genommen. Dann kam die Meldung, dass Vater und Tochter durch die Feuerwehr Braunlage wohlbehalten aufgefunden wurden und auf dem Weg zur Einsatzleitung sind.

Abenteuer unbeschadet überstanden

Nachdem Vater und Tochter, die derzeit in Altenau im Urlaub weilen, bei der Einsatzleitung angekommen waren, wurde zuerst überprüft, ob beide auch das Abenteuer unbeschadet überstanden hatten.

„Die sichtlich erschrockene Zehnjährige konnte durch die Einsatzkräfte wieder aufgemuntert werden, sodass sie alsbald wieder ein Lächeln zeigte. Somit also Ende gut, alles gut“, berichtet Kreisbrandmeister Uwe Fricke. Eingesetzt waren Feuerwehrkräfte aus Braunlage und Liebenburg sowie aus der Kreisfeuerwehr mit der I&K-Einheit und der Bedienmannschaft des Einsatzleitwagens, die Bergwacht Sankt Andreasberg und Vienenburger Land, Polizei und der Kreisbrandmeister. Die I&K-Einheit wurde erst am 22. Juli in den Dienst gestellt. Es war ihr erster Einsatz.

