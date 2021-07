Unfall mit mehreren Autos sorgt für Sperrung auf der A7

Hannover. Sechs Autos sind am Freitag auf der A7 bei Hannover kollidiert. Ein Mensch wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke wurde gesperrt.

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Autos hat auf der A7 in der Wedemark in der Region Hannover am Freitag eine Vollsperrung verursacht (Symbolbild).

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Autos hat auf der A7 in der Wedemark in der Region Hannover am Freitag eine Vollsperrung verursacht. Ersten Erkenntnissen nach seien sechs Autos ineinandergeprallt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Ein Mensch sei in ein Krankenhaus gekommen, sieben weitere wurden vor Ort behandelt.

Nach Unfall bei Hannover: A7 für eine Stunde gesperrt

Wie schwer sie verletzt wurden und wie es zu dem Unfall am Freitagnachmittag kommen konnte, war zunächst unklar. Für die Aufräumarbeiten musste die Straße zwischen den Ausfahrten Mellendorf und Berkhof für rund eine Stunde in Richtung Hamburg gesperrt werden.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de