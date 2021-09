Oberharz am Brocken. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch eine weitere Person bei Brandausbruch in der Laube befunden habe, sagte die Polizei.

Blaulicht Oberharz Harz: Leiche nach Brand in Gartenlaube gefunden

Bei den Löscharbeiten einer Gartenlaube in Oberharz am Brocken am Montagnachmittag ist eine Leiche gefunden worden.

Die Beamten hätten den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei mit. Zu der Identität der Person machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch eine weitere Person bei Brandausbruch in der Laube befunden habe, hieß es seitens der Beamten.

Die Gartenlaube im Ortsteil Hasselfelde war aus bislang unbekannter Ursache am Nachmittag in Brand geraten.

