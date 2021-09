Spatenstich im Borntal: Im Südharz entstehen 83 neue Ferienhäuser

Was lange währt, wird endlich gut: So kann die Geschichte rund um den Ferienpark im Borntal bewertet werden. Ideen, auf dem gesamten Gelände des ehemaligen Kinderkrankenhauses eine größere, touritisch-genutzte Anlage zu bauen, gibt es schon seit langem. Auch Investoren stellten sich immer wieder vor, doch die Pläne versiegten ergebnislos.

Das ist nun anders. Mit dem Spatenstich wird aus dem langgehegten Wunsch endlich Realität und das Vorhaben das die Borntal GmbH und deren Verantwortliche gestartet haben ist ein Glücksgriff für Bad Sachsa. 83 Ferienhäuser sind eine Menge und selbst geringer Auslastung wäre das Plus an Gästen und Übernachtungen nach der geplanten Fertigstellung Mitte des Jahres 2022 ein Schritt zurück in die Glanzzeiten des Tourismus in der Uffestadt. Insofern kann man alle, die an dem Projekt beteiligt waren und es in Zukunft sind nur beglückwünschen.

Alles was nun noch fehlt in Bad Sachsa ist der touristische Ausbau des Ravensbergs. Gelingt es auch noch, den Hausberg der Uffestadt besser wie bislang einzubinden, auch dort ein Konzept für Ganzjahrestourismus nicht nur zu planen, sondern auch umzusetzen, wäre Bad Sachsa sicher eine touristische Macht im Südharz. Es bleibt für die Region zu hoffen, dass auch dieser Traum, der bislang an der fehlenden Infrastruktur scheitert, sich eines Tages erfüllt.