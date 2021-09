Hannover. Bereits jetzt können ältere Menschen aus Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen Termine für ihre Auffrischungsimpfung erhalten.

Ab Oktober soll die dritte Schutzimpfung in Alten- und Pflegeheimen möglich sein (Archivbild).

Corona-Pandemie Auffrischungsimpfung in Altenheimen kann früher starten

Ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen können ihre Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus früher erhalten. Wenn einzelne Impfzentren ausreichend Zeit und Impfstoff haben, können bereits Termine mit den Alten- und Pflegeheimen vereinbart werden, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) dem NDR. Wie viele Kommunen davon Gebrauch machen oder es angekündigt haben, konnte das Ministerium am Freitag zunächst nicht sagen.

Die dritte Schutzimpfung in Alten- und Pflegeheimen soll von Oktober an flächendeckend möglich sein. Diese sollen von mobilen Teams durchgeführt werden, die Impfzentren im Bundesland schließen Ende September.

dpa

