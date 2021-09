Landratswahl Göttingen: Marcel Riethig (SPD) liegt leicht vorne

Göttingen. Nach Auszählung in einem großen Teil der Wahllokale liegt Marcel Riethig leicht vor Marlies Dornieden (CDU). Eine Stichwahl scheint wahrscheinlich.

Laut den vorläufigen Ergebnissen der Landratswahl 2021 im Landkreis Göttingen aus 467 von 484 Wahllokalen liegt der SPD-Kandidat Marcel Riethig mit 37,68 Prozent vor CDU-Kandidatin Marlies Dornieden mit 33,97 Prozent. Dahinter folgt Marie Kollenrott von den Grünen mit aktuell 18,40 Prozent. Marcel Orth von Die PARTEI kommt auf 5,25 Prozent, Eckhard Fascher von der Linken liegt gegenwärtig bei 4,70 Prozent.

In der Stadt Osterode liegt Marcel Riethig knapp vor der absoluten Mehrheit mit 48,36 Prozent, Dornieden bei 35,22 Prozent. In Herzberg, Bad Lauterberg, Bad Sachsa und Bad Grund zeigt sich ein ähnliches Bild, ebenso in Hattorf und Walkenried.

Kollenrott stark in Göttingen

In ihrer Heimat Duderstadt liegt hingegen Dornieden deutlich vorne: Hier steht sie nach Auszählung aller 28 Wahllokale bei 57,85 Prozent, Riethig bei 25,48 Prozent. In der Stadt Göttingen ist die Grünen-Kandidatin Kollenrott besonders stark, hier liegt sie mit 32,5 Prozent vor Riethig mit 30,2 Prozent.

Wenn kein Kandidat bzw. keine Kandidatin 50 Prozent oder mehr der Stimmen auf sich vereinen kann, kommt es zu einer Stichwahl der beiden stärksten Bewerber. Die Stichwahl findet am 26. September im Rahmen der Bundestagswahl statt.

