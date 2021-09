Hannover. In den ersten beiden Stunden war bereits jeder Siebte heute Morgen in einem Wahllokal. Das ist im Vergleich zu 2017 ein sehr hoher Wert.

Ein Zettel mit der Aufschrift "Zum Wahlraum" hängt an einem eingerichteten Wahllokal in Hannover.

Wahlen in Niedersachsen Wahlbeteiligung liegt in Niedersachsen bereits bei 14,3 Prozent

In Niedersachsen haben bereits circa 14,3 Prozent der Wahlberechtigten in den ersten zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale am Sonntag ihre Stimme abgegeben. „Das sind deutlich mehr als zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2017“, sagte eine Sprecherin der Landeswahlleiterin in Hannover. Zu den möglichen Gründen wollte sie sich nicht äußern. Ursachen könnten das schöne Wetter oder die Sorge vor langen Warteschlangen wegen der Corona-Abstandsregeln sein.

Vor fünf Jahren hatten erst knapp 9,2 Prozent der Wahlberechtigten im Land zwischen 8 und 10 Uhr abgestimmt. Die Zahlen beziehen sich auf eine Stichprobe in landesweit 21 Wahlbezirken. Nicht einbezogen sind die Bürgerinnen und Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben. In diesem Jahr haben dies laut Landeswahlleitung etwa 29,8 Prozent der gut sechs Millionen Wahlberechtigten gemacht.

In Niedersachsen laufen die Abstimmungen zur Bundestagswahl und vielerorts auch zu den Stichwahlen. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale im ganzen Land geöffnet. Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen dürfen an diesem Sonntag rund 6 Millionen Niedersachsen nicht nur über die neue Machtverteilung im Bundestag entscheiden, sondern bei Stichwahlen auch über die Führungsspitze in etlichen Städten und Gemeinden in Niedersachsen.

In vielen Großstädten gibt es OB-Stichwahlen

In acht großen niedersächsischen Städten wird am Sonntag darüber abgestimmt, wer neuer Oberbürgermeister wird: In Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg, Göttingen, Goslar, Wolfsburg und Delmenhorst. In der Region Hannover wird über das Amt des Regionspräsidenten und in den Kreisen Peine, Göttingen, Hildesheim, Gifhorn, Helmstedt, Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch über neue Landräte entschieden.

Interesse an der Briefwahl auch für den heutigen Wahltermin groß

Viele Menschen dürften bereits gewählt haben: Schon in den vergangenen Wochen war das Interesse an der Briefwahl überall in Niedersachsen groß. Auch bei den Briefwahlanträgen zur Bundestagswahl und den Stichwahlen zeichnete sich vielerorts eine erhöhte Nachfrage ab. Nach vereinzelt längeren Wartezeiten in den Wahllokalen bei den Kommunalwahlen wollten mehrere Städte in Niedersachsen zur Bundestagswahl nachbessern, etwa mit mehr Wahlkabinen.

dpa

