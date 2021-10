Göttingen. Wieder einmal ist eine Weltkriegsbombe in Göttingen unschädlich gemacht worden. Was es nicht einfacher machte: Der Sprengkörper war stark beschädigt.

Die Göttinger Verkehrsbetriebe wollten Freitagfrüh wieder den regulären Linienverkehr aufnehmen. Am Donnerstag mussten 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Bombenfund Göttingen Aufatmen in Göttingen: Blindgänger kontrolliert gesprengt

In der Göttinger Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe am frühen Freitagmorgen kontrolliert gesprengt worden. Der Sprengkörper sei stark beschädigt gewesen, er sei gegen 0.30 Uhr unschädlich gemacht worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Zu Schäden kam es demnach nicht.

Etwa 20.000 Menschen waren in Sicherheit gebracht worden. Gefunden worden war die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten am Donnerstagmorgen mitten im Zentrum am Weender Tor.

Blindgängerfund in Göttingen: Entschärfung in der Nacht

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte mit seiner Arbeit erst nach Mitternacht beginnen. Kurz davor waren den Angaben zufolge zwei Flugdrohnen abgehoben, um in der Sperrzone nach Menschen zu suchen. Für Anwohner wurden Sammelunterkünfte eingerichtet. Einige von ihnen nahm auch das Göttinger Kultur- und Veranstaltungszentrum Musa in der Weststadt auf.

Unter anderem wurden Patienten aus dem Krankenhaus Neu-Mariahilf evakuiert. Foto: Swen Pförtner / dpa

Nach der kontrollierten Sprengung wurden die weiträumig um die Fundstelle gesperrten Straßen von der Polizei freigegeben, wie ein Sprecher erklärte. Am Hauptbahnhof halten die Züge laut Bahn wieder seit 2 Uhr nachts. Am frühen Morgen kam es nach Angaben einer Bahnsprecherin noch vereinzelt zu Verspätungen im Fernverkehr, der Regionalverkehr sei wieder planmäßig angelaufen.

Nach Bombenentschärfung: Züge fahren wieder

Die Züge des Metronom fahren auf der Strecke zwischen Göttingen und Hannover ebenfalls wieder nach Plan, wie das Unternehmen mitteilte. Die Göttinger Verkehrsbetriebe wollten laut Stadtverwaltung von 4.30 Uhr an den regulären Linienverkehr aufnehmen.

In Göttingen werden immer wieder Weltkriegsbomben gefunden. Erst im Januar war eine aufwendige Evakuierung nötig, als vier Blindgänger kontrolliert gesprengt wurden. Göttingen hat bereits eine schlimme Erfahrung mit einer Bombenentschärfung gemacht: 2010 starben drei Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Niedersachsen, als ein Blindgänger explodierte.

