Drei Menschen starben bei Verkehrsunfall in Jever

Bei dem Unfall in Jever waren am Donnerstag zwei Laster und ein Auto beteiligt.

Bei einem Verkehrsunfall im friesischen Jever sind drei Menschen ums Leben gekommen. An dem Crash am Donnerstagnachmittag waren zwei Laster und ein Auto beteiligt, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven sagte. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung der Kleinstadt. Vermutlich sei es zu dem Unfall gekommen, als der PKW einen der Laster überholen wollte. Weitere Details zum genauen Hergang gab es zunächst nicht.

Putenstall brennt im Kreis Cloppenburg – 2000 Tiere tot

Bei einem Brand in einem Putenstall in Emstek (Kreis Cloppenburg) sind am Donnerstag etwa 2000 Tiere verendet. Erst zwei Tage zuvor waren die Tiere eingestallt worden. Sie konnten nicht gerettet werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Brand brach am frühen Morgen in dem Stall eines 36 Jahre alten Landwirts aus.

Lesen Sie hier weitere Polizeinachrichten:

Das 20 Meter breite und 80 Meter lange Gebäude stand bereits in Vollbrand, als die ersten Polizeikräfte am Einsatzort eintrafen. 70 Feuerwehrleute waren an den mehrstündigen Löscharbeiten beteiligt. Der Stall sei nicht mehr zu retten gewesen, hieß es. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich daher darauf, die anderen Gebäude des landwirtschaftlichen Anwesens zu schützen. Der Schaden beträgt etwa 500.000 Euro.

68-Jährige starb bei Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Eine 68 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in ihrem Wohnhaus in Lüdersfeld im Landkreis Schaumburg ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge war in der Küche des Hauses aus bisher ungeklärten Gründen am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hätten zuvor beobachtet, dass Rauch aus dem Haus kam und alarmierten die Polizei. Als diese am Unfallort eintraf, hatte der Mann der Seniorin das Feuer bereits gelöscht. Während der 80-Jährige leicht verletzt wurde, konnte seine Frau nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei von einem Unglücksfall aus.

16-Jährige überfallen Tankstelle

Zwei 16 Jahre alte Jugendliche haben eine Tankstelle in Osnabrück überfallen. Die beiden Verdächtigen wurden kurz nach der Tat am Mittwochabend in der Nähe der Tankstelle festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer der beiden 16-Jährigen hatte in dem Tankstellen-Shop den 24 Jahre alte Mitarbeiter in einen Würgegriff genommen, ihn mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse erbeutet. Er flüchtete mit seinem vor der Tür wartenden Komplizen.

Die Polizei fand bei ihnen sowohl das Messer als auch das Bargeld. Die beiden Jungen leben derzeit in einer Jugendhilfeeinrichtung, und wurden von der Polizei dorthin zurückgebracht. Gegen sie wurden Ermittlungen eingeleitet.

Landwirt rettet vergrabenen Kater

Unbekannte haben einen lebenden Kater in einer Transportbox in einem abgeernteten Maisfeld im Landkreis Lüneburg vergraben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das Tier einer 59-Jährigen vermutlich bereits am 11. Oktober eingefangen und in dem abgeernteten Maisfeld bei Radbruch in der Gemeinde Bardowick verbuddelt. Der Eigentümer des Feldes fand die Box sechs Tage später am Sonntagmorgen zufällig bei einer Begehung. Der Kater befindet sich inzwischen wieder bei seiner Besitzerin. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz auf.

Reh auf der Straße: Auto prallt gegen Baum im Kreis Ammerland

Zwei Menschen sind im Kreis Ammerland mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der Unfall in der Nähe der Stadt Westerstede ereignete sich nach Angaben der Polizei wegen eines Rehs auf der Straße. Der 36-jährige Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

red

