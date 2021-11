Blick durch einen Sicherheitszaun mit Stacheldraht auf den Neubau der zentralen niedersächsischen Sicherungsverwahrung auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Rosdorf. In niedersächsischen Justizvollzugsanstalten sind derzeit 47 Männer in Sicherungsverwahrung untergebracht.

Kriminalität in Niedersachsen Zahl der Sicherungsverwahrten in Niedersachsen konstant

Sie bleiben weggesperrt, obwohl sie ihre reguläre Haft verbüßt haben: In niedersächsischen Justizvollzugsanstalten (JVA) sind derzeit 47 Männer in Sicherungsverwahrung untergebracht. Diese Zahl habe sich in den vergangenen Jahren nicht wesentlich verändert, teilte das Justizministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

In Sicherungsverwahrung kommen Menschen, die nach langjähriger Haft etwa wegen Mordes oder Sexualdelikten noch immer als gefährlich gelten. Niedersachsen verfügt über 55 solcher Plätze, davon 45 in der JVA Rosdorf bei Göttingen und zehn in der JVA Meppen im Emsland. Ein weiterer Ausbau der Plätze sei aktuell nicht geplant, hieß es aus dem Ministerium.

Lange Strafen für Haupttäter in Lüdge

Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte im Mai von einem Anstieg schwerster Straftaten an Kindern wie sexueller Missbrauch sowie Misshandlungen berichtet. In Prozessen um Serien von Sexualverbrechen an Kindern auf einem Campingplatz in Lügde oder einer Gartenlaube in Münster wurden die Haupttäter zu langen Haftstrafen und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

In Niedersachsen ist nach Ministeriumsangaben im vergangenen Jahr für sechs Menschen die Sicherungsverwahrung angeordnet worden, in vier Fällen wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, in zwei Fällen wegen Raubtaten. 2019 waren es vier solcher Anordnungen.

Es gibt seniorengerechte Unterkünfte

Acht Männer hätten in diesem Jahr ihre Sicherungsverwahrung angetreten, sagte ein Ministeriumssprecher: „Der Sicherungsverwahrung gehen regelmäßig langjährige Haftstrafen voraus, so dass die Verurteilungen, die zu den aktuellen Neuaufnahmen geführt haben, bereits länger zurückliegen.“ Meist seien diese Personen wegen Mordes oder Totschlags, Raubes oder Vergewaltigung verurteilt. Sicherungsverwahrte Frauen gibt es derzeit in Niedersachsen nicht.

Im Jahr 2013 hatte Niedersachsen in Meppen die neuen Plätze für rückfallgefährdete Straftäter geschaffen. Damals gab es landesweit 37 Sicherungsverwahrte, im Jahr 2018 waren es 52. Derzeit sind die 47 untergebrachten Männer im Durchschnitt 57 Jahre alt – es gibt auch senioren- beziehungsweise behindertengerechte Unterkünfte. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sind die Räume für Sicherungsverwahrte größer und besser ausgestattet als Gefängniszellen. Zudem werden Therapien angeboten.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de