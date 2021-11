Fahrer tödlich verletzt bei Unfall in Grafschaft Bentheim

Bei einem schweren Unfall in der Grafschaft Bentheim am Montag ist der Fahrer eines Pkw tödlich verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben waren der Pkw, ein Trecker und ein Wohnmobil in den Unfall bei Wietmarschen verwickelt.

Eine Person sei schwer verletzt worden, dazu gebe es zwei Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher. Zum Hergang des Unfalls auf der Landesstraße 67 gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Nach Berichten von der Unfallstelle waren der Fahrer und mindestens eine weitere Person in dem Pkw eingeklemmt.

Nach Kampf zwischen Hunden beginnen Besitzer Schlägerei

Zwei Hundehalter haben sich eine Schlägerei geliefert, nachdem ihre frei laufenden Hunde sich auf einer Wiese in Alfeld im Landkreis Hildesheim gebissen hatten. Nach Polizeiangaben ging der 51-jährige Hundebesitzer am Sonntag dazwischen und versuchte den Labrador und den Jagdhund voneinander zu trennen.

Dabei schlug er den anderen Hund und dessen Halter mit einer Hundeleine. Der 31-Jährige wehrte sich und schlug dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht. Ein Rettungseinsatz war nicht notwendig. „Die Hunde hätten das wahrscheinlich auch untereinander regeln können“, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Riskantes Wendemanöver: fünf Verletzte - ein Mann in Lebensgefahr

Ein riskantes Wendemanöver hat in Ostfriesland einen schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten verursacht. Ein lebensgefährlich verletzter 56-Jähriger wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ausgelöst hatte den Unfall in Moormerland (Kreis Leer) laut Polizei ein 61-Jähriger, der auf der Straße wenden wollte. Er übersah dabei den entgegenkommenden Wagen des 56-Jährigen. Ein dritter Pkw stieß den Angaben nach mit den zwei Unfallfahrzeugen zusammen. Alle fünf Personen in den Wagen wurden verletzt, an den Autos entstand Totalschaden. Die Straße war wegen der Unfallaufnahme für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt.

Fünfjähriger gräbt Handgranate auf Kita-Spielplatz aus

Ein fünfjähriger Junge hat auf dem Spielplatz eines Kindergartens in Oldenburg eine Handgranate ausgegraben und mit nach Hause gebracht. Der Vater legte den gefährlichen Fund auf einem unbebauten Grundstück ab und alarmierte die Polizei, wie die Stadt am Montag mitteilte. Das Außengelände der Kita sei bis auf weiteres geschlossen worden. Eine Spezialfirma solle die Fläche absuchen.

Die Kita liegt auf einem früheren Kasernengelände in Oldenburg bei Bremen, das bis 2007 von der Bundeswehr genutzt wurde. Die britische Handgranate war allerdings noch älter und stammte aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte sie ab. Bei der Umwandlung der Kaserne in ein Wohngebiet sei der Boden auf Munition abgesucht worden, teilte die Stadt mit. Unklar sei, wie die Granate unter einer Sandschicht übersehen werden konnte.

Mordprozess gegen 35-Jährigen nach Tod von Mutter und Kindern

Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Kinder im niedersächsischen Bispingen beginnt der Prozess gegen einen 35-Jährigen am 16. November vor dem Lüneburger Landgericht. Die Anklage lautet auf Mord in drei Fällen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge und Vergewaltigung mit Todesfolge, teilte das Gericht am Montag mit.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, seine Lebensgefährtin und deren Kinder in den frühen Morgenstunden des 16. Mai in Bispingen im Heidekreis stranguliert zu haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Im Haus der Mutter waren die Leichen der 35-Jährigen und ihres vierjährigen Sohnes entdeckt worden. Die Leiche der elfjährigen Tochter war später an einem Waldweg in der Lüneburger Heide in der Nähe von Schneverdingen gefunden worden.

Der Angeklagte soll nach einem Streit früh am Morgen in die Wohnung der Frau zurückgekehrt zu sein. Er soll sie laut Staatsanwaltschaft erdrosselt haben, um sich sexuell zu erregen. Anschließend soll er den Vierjährigen stranguliert haben. Die Elfjährige soll er vergewaltigt und erstickt haben. Tagelang hatte die Polizei nach dem Mädchen gesucht – mit Hunden, einer Drohne, einem Hubschrauber und einem Kampfjet der Bundeswehr. Die Leiche wurde zwei Tage später von einem Förster entdeckt. Der tatverdächtige Deutsche ist den Angaben zufolge nicht der Vater der Kinder. Das Gericht setzte zwölf Verhandlungstage bis Februar 2022 an.

Tötungsdelikt in Bremen – Verdächtiger nach Angriff festgenommen

Nach einem tödlichen Angriff in Bremen ist ein 56 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er stehe im dringenden Tatverdacht, am Sonntagabend einen ebenfalls 56-Jährigen nach einer Auseinandersetzung in der Bahnhofsvorstadt getötet zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden Männer in einem Shop in Streit. Vor dem Geschäft stach der mutmaßliche Angreifer auf seinen Gegner ein und verletzte ihn tödlich. Der 56-Jährige starb noch vor Ort. Zunächst flüchtete der Verdächtige, er wurde in Tatortnähe festgenommen, wie es weiter hieß.

