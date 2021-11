Bewährungsstrafe in Lüneburg

87-Jähriger erhält in Lüneburg Bewährung nach Tod von Frau

Mehr als 40 Jahre pflegt ein Mann seine Ehefrau liebevoll nach einem Fahrradunfall, zeitweise liegt sie im Koma und zuletzt leben beide gemeinsam im Heim. Als er selbst immer gebrechlicher wird, kaum noch sehen und hören kann, glaubt er keinen anderen Ausweg zu haben, als sie zu töten. Am Muttertag 2020 nimmt der zunehmend demente Senior ein Küchenmesser und ersticht seine Frau. Er will mit ihr sterben, aber dafür fehlt dem im Gerichtssaal zitternden Angeklagten wohl die Kraft.

Der 87-Jährige wird am Montag vom Lüneburger Landgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, auch weil er alles gestanden hat. Die Kammer verhängt nach nur drei Verhandlungstagen zwei Jahre Haft für einen minderschweren Fall des Totschlags. Die Bewährungszeit dafür wird auf drei Jahre festgesetzt, der Angeklagte muss die Verfahrenskosten tragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Eine menschliche Tragödie

Richter Franz Kompisch spricht in seiner Begründung von einer menschlichen Tragödie, die sich in einem Heim im Landkreis Lüneburg abgespielt habe. Nach einem Unfall in den 70er Jahren habe der Angeklagte seine Frau aufopferungsvoll gepflegt und wegen seiner fortschreitenden Demenz und der befürchteten Trennung der beiden keine andere Lösung gesehen.

Die kaum mehr ansprechbare, 87 Jahre alte Frau lag nach der Gewalttat mit gefalteten Händen auf ihrem Bett. „Das ist kein klassischer Totschlag“, sagt Kompisch. Die Tat sei von einem hochbetagten, verzweifelten Mann in einer psychischen Ausnahmesituation begangen worden. Es habe keine Vorstrafe und kein aggressives Vor-Verhalten gegeben.

Täter verzichtet auf ein letztes Wort

Der gebrechlich wirkendende Senior, den eine Begleiterin im Rollstuhl an seinen Platz schiebt, kann den Worten kaum folgen. Mit der Hand vorm Gesicht erlebt er die Urteilsverkündung. Auf ein letztes Wort verzichtet er, weil er sich zuvor ausführlich eingelassen hat: „Ich sehe keinen Sinn darin, etwas zu sagen, weil ja genug gesagt worden ist“, meint der Mann, der keine sozialen Verbindungen mehr hat.

Auch die Tochter brach den Kontakt nach Angaben des Verteidigers nach der Tat ab. Die Staatsanwaltschaft plädierte zuvor wegen des hohen Alters des Mannes auf minderschweren Totschlag mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. „Er wollte sie erlösen und handelte aus Mitleid“, sagte der Staatsanwalt. Es sei keine Tötung aus Eigensucht gewesen.

Angeklagte sind immer öfter Senioren

Es sei eine schwierige Aufgabe, einen Strafrahmen zu finden. Richter Kompisch verweist darauf, dass die Kammer aufgrund der demografischen Entwicklung immer öfter mit Hochbetagten zu tun habe - da falle die Einordnung etwas leichter.

Der Verteidiger berief sich in seinem Antrag auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu einem erweiterten Suizid, der ebenfalls gescheitert war. Er forderte einen Strafrahmen von nicht mehr als eineinhalb Jahren. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte eine verminderte Schuldunfähigkeit und sprach von einer hochindividuellen Tat.

dpa

