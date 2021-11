Wintereinbruch auf dem Brocken

Brocken. Es gibt ersten Schnee auf dem Brocken. Auf dem Gipfel sind Temperaturen um die 0 Grad. In Sachsen-Anhalt gibt es teils Aquaplaning-Gefahr.

Auf dem Brocken hat es am Donnerstag geschneit. Der Schneefall hat innerhalb kürzester Zeit den Harzgipfel in eine Winterlandschaft verwandelt. Viele Wanderer wurden von dem Wetterumbruch überrascht. Bei Temperaturen um die 0 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h fühlt es sich schon richtig frostig an.

Im Flachland sieht es anders aus. Die Polizei Sachsen-Anhalt hat zur Sicherheit auf Teilen der A2 und A14 die Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h herabgesetzt. Der Grund: Aufgrund von Starkregen besteht die Gefahr von Aquaplaning. Außerdem ist die Sichtweite stark eingeschränkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Freitagmorgen vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m². Auch in den Städten müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Durch den Regen sind Straßen teils überflutet.

